Des agriculteurs corses reviennent à la traction à cheval

À Lumio (Corse), certains agriculteurs apprennent à réutiliser la traction animale, à l'exemple de Christine Suzzoni. Elle a acheté une mule pour cultiver quatre hectares de vignes. Ce mode d'agriculture a par contre un coût plus onéreux. Ici, l'expérience est concluante pour lutter contre l'érosion des sols. Avec un bilan carbone égal à zéro, trois mules supplémentaires sont prévues pour creuser les sillons. Une cuvée traction animale sera produite dès la saison prochaine.