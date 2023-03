Des agrumes comme vous n'en avez jamais vus

De la couleur plein les yeux, des parfums qui se mêlent, des formes insolites, un Jardin d’Éden. Voici l'univers de Damien Blasco, agrumiculteur, un univers découvert par hasard. Tellement étrange parfois, comme ces citrons caviars, tous originaires d'Australie, et en forme de cornichon. On les appelle comme cela parce que leurs pulpes forment des billes, comme les petits œufs de caviar. Tout ce qui étonne ce collectionneur l'attire. Ces citrons en forme de poire offrent une saveur inhabituelle, un peu florale et parfumée. Cet ancien cuisinier a même changé de métier pour se consacrer à sa collection d'agrumes. En sept ans, il a rassemblé plus de 350 variétés et les commercialise. Le citron liseré, le plus juteux de tous, jusqu'aux mains de Bouddha, de curieux doigts aux formes uniques et entièrement dénués de pulpes. Sa quête de découverte ne s'arrête jamais. Parmi ses acquisitions, quelques exemplaires du monde des géants. Des fruits tellement lourds, qu'il faut maintenir les branches avec des cordes. Popularisée par les grands chefs, cette diversité d'agrumes s'offre maintenant à tous. De un à deux euros le kilo, jusqu'à 200 euros pour les spécimens les plus rares. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, X. Boucher