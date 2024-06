Des aides pour économiser l'eau

Sébastien Mathon a sauté sur l'occasion. Il a acheté deux récupérateurs de 1 000 litres chacun, qui sont déjà prêts pour alimenter son jardin potager en vue de l'été. Coût de l'investissement, près de 350 euros avec une aide départementale pouvant aller jusqu'à 100 euros. Il espère faire des économies de 150 euros par an sur ses prochaines factures. Pour obtenir cette aide, il faut que sa résidence principale soit en Ardèche, et acheter des récupérateurs d'au moins 2 000 litres dans un magasin de la région. Un coup de pouce du département, qui veut limiter les pénuries d'eau estivales. C'est une tendance qui se constate aussi dans les grandes enseignes. Ici, en un an, la vente de récupérateurs a grimpé de 50%, et il y en a pour tous les types d'habitation, comme les appartements avec balcon. La chasse à la récupération d'eau continue à l'intérieur des maisons. Dans la Drôme, on distribue des kits pour tester et optimiser ses robinets. Dernier conseil pour économiser l'eau, traquer les fuites. Elles viendraient principalement de vos toilettes. TF1 | Reportage E. Regaud, C. Delarbre, Q. Russell