Des aides pour les produits frais

Ce sont des denrées alimentaires particulièrement demandées, mais qui manquent le plus aux Restos du Cœur : les légumes et les fruits frais. Ce centre de distribution à Marseille a été livré correctement cette semaine. Mais les bénévoles disent que ce n'est pas encore suffisant. Les produits laitiers, les surgelés et notamment les œufs peuvent parfois manquer. Alors il faut répartir entre les 1 000 personnes qui viennent ici chaque semaine. Pour beaucoup, venir aux Restos du Cœur représente leurs seules ressources alimentaires. L'inflation, l'augmentation du prix de l'énergie et la guerre en Ukraine n'ont pas arrangé les approvisionnements. Le plan d'aide alimentaire du gouvernement prévoit de soutenir les approvisionnements de proximité. Une bonne nouvelle pour ce responsable départemental des Restos du Cœur qui envisage déjà de se rapprocher de producteurs locaux pour permettre aux plus précaires de mieux manger. Ici, comme sur tout le territoire national, le nombre de bénéficiaires a bondi cette année. TF1 | Reportage L. Huré, M. Jit