Des aides pour ouvrir des commerces dans nos villages

Dans ce village de 700 habitants, cette boulangerie est le dernier commerce multiservice du secteur. L’État veut mettre en place un fond d'aides pour encourager la création d'enseigne comme celle-ci. Ici, les clients trouvent de tout : pain, légumes, cigarettes... Cette boulangerie-épicerie est gérée par la même famille depuis trois générations. Travailler dans les petits villages n'est pas toujours facile. Les nouvelles aides prévues ne concernent que la création d'entreprise, il ne faudrait pas oublier les autres. Pour le lancement d'un commerce ambulant, l’État pourrait verser jusqu'à 20 000 euros, 80 000 euros pour un commerce sédentaire comme celui de Carole-Anne et Guillaume. Ils veulent lancer un café-épicerie dans cet ancien magasin de meuble. Le coût global du projet est estimé à 340 000 euros. L'ouverture du café est très attendue. "Ça fait plus de 25 ans qu'on n'a pas de bistrot et qu'on n'a pas de commerce non plus ici. Ça va vraiment donner une réelle dynamique à notre village !", se réjouit Michel Jacques, maire (SE) d'Hoste (Moselle). Le café du village d'Hoste devrait accueillir ses premiers clients en juin prochain. Avec son plan d'aides, le gouvernement aimerait soutenir 1 000 commerçants ruraux à travers le pays. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse