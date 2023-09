Des aides pour rouler moins : est-ce que ça marche ?

Les incitations à moins utiliser la voiture sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, chaque matin à la sortie d’Arras (Pas-de-Calais) sur un parking dédié au covoiturage, il y a de plus en plus de monde. Gagner du temps est désormais possible. Depuis une semaine sur l’autoroute A1 entre Paris et Lille, une voie s’étalant sur un tronçon de dix kilomètres, est réservée au covoiturage en cas de bouchon. Le tout est surveillé par des caméras thermiques et gare aux amendes ! Moins utiliser la voiture, voilà la tendance. Et pour cela, l’État, comme les métropoles, met la main à la poche. À Lille, depuis une semaine, un bonus est offert à 3 000 automobilistes qui laissent la voiture au garage pendant les heures de pointe. Moins polluer pour protéger la planète est un argument, mais pas seulement. L’argent en est un autre. D’ailleurs, l’État donne une prime de 100 euros à tous ceux qui se mettent au covoiturage. Les professionnels du secteur font d’ailleurs de plus en plus d’adeptes. Chaque jour dans l’Hexagone, on compte 40 000 trajets en covoiturage. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Debolette