Des aides renforcées pour l’hôtellerie et la restauration

L’entrepôt de Mediacom est plein. À cette époque de l’année, d’habitude, il est vide. Cette société de prise de vidéos, sons et lumières a vu toutes ses prestations annulées au mois de janvier. Et c’est une baisse du chiffre d’affaires de 100%. Suite aux annonces de Jean Castex mardi, cette entreprise va bénéficier d’une aide exceptionnelle. Et ce, pour payer ses cotisations salariales à hauteur de 20% ainsi que d’une exonération des charges patronales pour les mois de décembre et de janvier. C’est une bonne chose pour le directeur, Éric Algoud, mais pas assez. Ce traiteur qui organise des cocktails et des séminaires est aussi à l’arrêt ce mois-ci. Jean-David Cohen est intégralement remboursé du chômage partiel, mais pour lui, ces aides exceptionnelles ne sont pas toujours applicables à tous. Les hôteliers et les restaurateurs sont aussi concernés par ce dispositif. Mais pour beaucoup d’entre eux, les comptes sont déjà dans le rouge. Ces professionnels du tourisme et de l’événementiel attendent des garanties plus précises, d’autant que les entreprises ayant une baisse de chiffre d’affaires de moins de 30% ne seront pas exonérées des charges patronales. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar, K. Gringet