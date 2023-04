Des airs de vacances pour le week-end de Pâques

On pourrait se croire en plein mois d'août, mais côté baignade, c'est encore un peu froid. Néanmoins, avec 20 degrés dans l'air ce week-end, les vacanciers ne pensaient pas pouvoir profiter d'un si beau temps. Pour ce week-end de Pâques, la côte Atlantique a attiré beaucoup de touristes. Sur le vieux port à Pornic, les files d'attente s'allongent. Il valait mieux réserver pour le déjeuner. Les restaurateurs sont sur le pont. Le bar "Fleur des ondes" a 350 huîtres à ouvrir pour le déjeuner à l'occasion de son week-end d'ouverture. Vu le rythme, le gérant veut déjà recruter un saisonnier supplémentaire. Pour les vacanciers, en revanche, c'est un programme tranquille. Soleil, bronzage, balade, et bien sûr l'incontournable pour le goûter : la glace. Là encore, il faut attendre une vingtaine de minutes. Pour tenir les cadences, les équipes ont été renforcées chez "La Fraiseraie" de Mary Francheteau. Et dans les boutiques, les lunettes de soleil ont du succès. En revanche, les professionnels devront attendre quelques degrés de plus pour vendre tenues de plage et maillots de bain. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon