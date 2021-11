Des ambassadeurs contre le gaspillage énergétique à Lille

Céline Debuchy est ambassadrice énergie à Lille. Elle a pour mission d'arpenter plusieurs bâtiments de la ville avec un objectif simple : réaliser un maximum d'économie. A l'exemple d'une salle de pause déjeuner, elle a simplement éteint les lumières et débranché les cafetières. En plus, elle sensibilise les salariés à adopter les bons gestes au quotidien. A l'extérieur du bâtiment, une fois par mois, Céline relève aussi le compteur électrique afin de signaler chaque anomalie. Dans une école élémentaire de Lille, on traque tout type d'économie. Côté isolation, le bâtiment a été rénové il y a quelques mois et des panneaux voltaïques ont été installés. Damien, un autre ambassadeur énergie, explique la mise en place d'un dispositif de détection de présence dans les classes comme dans les couloirs. Aujourd'hui, Lille compte 100 ambassadeurs énergie. En deux ans, ces petits gestes du quotidien ont permis à la ville de réduire sa facture énergétique de 200 000 euros.