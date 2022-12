Des ambulances visées par des cyberattaques

Depuis presque deux jours, pour cette société, c'est le système D. "Dans l'urgence, on a réussi à sortir les plannings papier", explique Marianne Huor, co-gérante de la boîte. Il est 17h30 mardi lorsque cette entreprise d'ambulance landaise constate une panne informatique. Elle comprend rapidement qu'elle est victime d'une cyberattaque. L'agenda des transports est en partie effacé, les logiciels de factures et de prescriptions sont vidés, et des milliers de données sont perdues. C'est un scénario qui rappelle l'attaque informatique de l'hôpital de Dax il y a deux ans, ou plus récemment celui de Versailles. Sauf qu'il s'agit d'une petite entreprise de 20 employés, et cela inquiète beaucoup les patients. Une demande de rançon a été faite par les pirates : 2 500 dollars à verser en monnaies virtuelles. "Ils donnent l'adresse mail, le code et la démarche à suivre pour un paiement", explique Nicolas Huor, co-gérant des "Ambulances des trois cantons". Rien ne dit qu'après paiement, les données seraient récupérées. Les gendarmes et l'Agence régionale de santé sont alertés, mais restent bien malgré eux impuissants. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin