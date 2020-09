Des animaux abandonnés placés en familles d'accueil, avant une éventuelle adoption

Dans les refuges, la population féline se multiplie par quatre pendant la période estivale. Pour les désengorger, la SPA recherche des familles relais pour s'occuper des chatons et des chiens malades jusqu'à leur adoption. Le but est de leur permettre de grandir dans les meilleures conditions possibles. En échange, l'association paie tous les frais vétérinaires et fournit la nourriture. Pour pouvoir accueillir un animal, il faut remplir deux critères : avoir de l'espace et du temps devant soi.