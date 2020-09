Des animaux au chevet des enfants malades du cancer

Chaque année, le cancer touche 2 500 enfants et adolescents. Dans les hôpitaux, les initiatives se multiplient pour essayer de leur changer les idées. A Dijon (Côte-d'Or), des animaux ayant suivi un protocole vétérinaire strict se rendent deux fois par semaine dans le service d'oncologie pédiatrique pour rencontrer les jeunes patients. Cet atelier de zoothérapie est une bouffée d'oxygène pour ces enfants et les bienfaits sont visibles.