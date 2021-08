Des artistes réalisent des sculptures en sable en Charente-Maritime

Du sable, une pelle et de l'imagination ... le château de sable, c'est l'incontournable des vacances. "Il y a la baignade en numéro un, mais en numéro deux, le château de sable, c'est le passage obligé", lance un vacancier. À chacun sa technique et ses outils, mais seul le plaisir compte. Et à ce petit jeu, certains sont passés experts en la matière, voire artistes. Pour faire un ensemble, par exemple, il faut quatre jours pour certains. Arrosages réguliers, taloche de maçon et couteaux de peinture sont nécessaires pour les finitions. Couche par couche, avec parfois un millimètre d'épaisseur, les personnages prennent forme. Prouesse pour cette tête de requin où les graines de sable tiennent à la verticale. Pour des personnages ou des pistes de billes, les artistes maîtrisent la matière grâce à la patience et quelques techniques. Ces réalisations deviendront peut-être des œuvres d'art plus vraies que nature.