Des astuces contre les bestioles du jardin

Ce vendredi, Sandrine Duport et Thierry Gabet nous partagent quelques techniques pour se débarrasser des indésirables du potager. Limaces ou escargots, il suffit d’un peu de pluie pour voir les rampants envahir le jardin. Pour la première astuce, il faut se munir d’une bouteille et d’une bière. On coupe le culot de cette première, on l’enterre en gardant la partie ouverte exposée, et on remplit de bière. "Les limaces adorent le houblon qui est dans la bière et elles viennent s’y baigner". La deuxième solution est de construire une cabane à limace. On installe un bout de bois légèrement surélevé, pour que les limaces s’abritent en dessous dans la nuit. Le matin, il ne reste qu’à les ramasser. Au potager, la menace peut aussi venir du sous-sol. Comment éloigner les taupes et les campagnols ? Thierry pose des pièges pour s’en débarrasser. Les campagnols utilisent les galeries creusées par les taupes. On peut couper une branche d’euphorbe qui contient des substances toxiques et on l’introduit dans le tunnel occupé par la taupe. La substance dans la plante va irriter le museau de l’animal et le pousser à s’en aller. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel