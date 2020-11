Des attestations oui, mais dans ma langue régionale !

Durant ce reconfinement, les attestations sont de nouveau d'actualité si on veut sortir de chez soi. Le gouvernement n'a d'ailleurs pas hésité à les éditer en langues régionales pour bien les comprendre. Aussi, il y a une version bretonne, une version basque et deux versions alsaciennes. Des traductions qui pourraient demander deux fois plus de concentration aux forces de l'ordre lors des contrôles. Mais les principaux intéressés le prennent avec le sourire. "À partir du moment où elles sont traduites en français et dans une autre langue, ça ne pose pas de problème pour nous", nous a confié l'un d'eux. En Alsace, on trouve que la nouvelle attestation destinée pour la région est bien plus sympathique. Quoi qu'il en soit, la lecture est hasardeuse même pour les plus expérimentés, car l'Alsacien est difficilement transposable à l'écrit. Malgré la complexité des termes administratifs, la démarche séduit les Alsaciens. D'ailleurs, ces documents en dialecte et parfaitement légaux sont une idée pour faire vivre nos langues régionales au quotidien. L'occasion également de faire des progrès en vocabulaire.