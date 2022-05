Des aurores boréales dans le ciel de Caen

Dès le coucher du soleil, les premiers rayons de couleurs apparaissent. Une musique calme accompagne les habitants dans cette expérience censée rappeler les aurores boréales. Près de 2 000 personnes sont venues découvrir cette projection de lumière qui se matérialise grâce à de la fumée. Moment suspendu, le silence gagne la foule. La déconnexion est assurée. "On est projeté dans un ailleurs", "il faut savoir apprécier ça comme un tableau dans un musée et regarder les transformations permanentes". Les adultes ne sont pas les seuls à profiter du spectacle. Pour les plus jeunes aussi, cette expérience captivante est une réussite : "c'est très beau et j'ai un peu l'impression d'être autre part dans un autre pays. C'est calme, c'est doux, c'est serein". Organisé par la municipalité dans le parc du château, ce spectacle marque le compte à rebours du millénaire de la ville de Caen. Un anniversaire qui rend fiers les habitants. Ce spectacle sonore et visuel sera encore visible ce vendredi et samedi. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira