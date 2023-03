Des aurores boréales dans le ciel de France

Il a fallu attendre une partie de la nuit, mais la promesse a été tenue. Les aurores boréales ont coloré le ciel du Nord et de l'Ouest de l'Hexagone lundi soir. En Normandie, une photo féerique a été prise du Mont-Saint-Michel, couronné de rose. Du côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais, Lauriane Galtier et Florian Bigand, deux passionnés, scrutent le ciel, plantés dans un champ, là où il fait le plus noir possible. Et il fait froid avec zéro degrés ressenti, mais ça vaut le coup. Un peu plus loin, à côté de Saint-Malo, en Bretagne, les amateurs sont à l'affût. Une aurore boréale est une éruption solaire. Et c'est quand la matière s'approche de la Terre, que les aurores boréales naissent. "Plus il y a du vent, plus il y a de matière, plus il y a de vitesse, plus les couleurs sont intenses et denses", explique Benjamin Porée, photographe. Bien sûr, nous ne sommes pas en Laponie ou en Islande, mais tout de même, le phénomène est rare. Il se produit une fois tous les dix ans en moyenne dans l'Hexagone. Un cadeau du ciel pour nos yeux émerveillés. TF1 | Reportage S. Hembert, P. Dumortier, T. Joire