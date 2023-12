Des aurores boréales... sur commande

Fascinantes, hypnotiques, des aurores boréales dans l'Hexagone. Oui, elles sont artificielles, et c'est là toute la magie, car cette création lumineuse reste tout autant captivante. Pour découvrir cette magie, il faut tout comme Alice, se laisser emporter au pays des merveilles, au cœur du Parc Floral de Vincennes (Val-de-Marne). Une féerie répartit sur cinq hectares, l'équivalent de cinq terrains de football. L'Odyssée lumineuse nous transporte dans des contrées multiples et variées. Une vingtaine de tableaux, grâce à 1 200 lanternes chinoises. À l'origine de ce projet, Francesco Bouglione. Lors d'un voyage familial en Islande, il n'a pas vu de vraies aurores boréales. Il a donc consacré trois mois de sa vie pour en créer, avec des lasers et des machines à fumée. Pas facile de reproduire cette rencontre entre les vents solaires et le champ magnétique terrestre. L'exploration dure en moyenne une heure et demie, à découvrir jusqu'au 7 janvier. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Stammbach