Des automobilistes exclus de certains quartiers

Dès mardi demain, les automobilistes ne pourront emprunter la rue du quartier résidentiel Chartrons que sous certaines conditions. Pour certains, c'est bien d'autant plus que la rue est déjà presque piétonne, et d'autres pensent que cela va compliquer les choses. Le badge sera obligatoire pour accéder aux rues. Seuls pourront entrer en voiture les résidents, secours et livreurs à certains horaires. Une zone à trafic limité accueillie de manière contrastée par les commerçants très nombreux dans ce quartier : "une rue fermée, depuis toujours, ça n'a jamais été bon pour le commerce !". Les dix bornes ont coûté 10 000 euros la pièce pour près de quatre kilomètres carrés de ce quartier aisé. L'investissement est conséquent, mais pour le maire de Bordeaux (Gironde), Pierre Hurmic, c'est désormais aux voitures de s'adapter à toute la ville. La municipalité de Bordeaux compte encore étendre les zones à trafic limité. Ce projet est accompagné du développement des réseaux de transport en commun et des pistes cyclables. TF1 | Reportage E. Braem, A. Viera