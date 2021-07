Des balises pour sauvegarder les oiseaux du parc de la Vanoise

Si vous êtes en vacances à la montagne, vous les avez sans doute remarquées. Des balises de couleurs sont accrochées à certaines lignes électriques. Leur utilité interroge. Les bénéficiaires de ces petits rectangles en plastique sont en fait les oiseaux. Vautours-fauves, gypaètes barbus, aigles, autant de rapaces qui sont régulièrement victimes de ces câbles. Dans le parc de la Vanoise, on relève des décès une à deux fois par an sur des espèces protégées qui sont en voie de disparition. Pour aller poser ces balises appelées "fireflies" sur des lignes traversant un relief escarpé, l'opérateur Enedis a recours à l'avidrone, le drone pour les oiseaux. L'opération est spectaculaire et périlleuse. En quelques secondes, le drone vient se placer sous le câble, toujours sous tension, et accroche la balise. Fruit d'un partenariat entre Enedis et plusieurs parcs naturels et associations, l'avidrone a déjà équipé de balises 65% des lignes jugées dangereuses pour les oiseaux protégés.