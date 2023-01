Des banderoles pour recruter : ça marche !

Il y a l’embarras du choix. Sur cette route vendéenne, tous les moyens sont bons pour vous recruter. Et certains employeurs ont la folie des grandeurs. Cette entreprise, qui fabrique des portes et des fenêtres, cherche 250 personnes pour sa nouvelle usine, mais ils peinent à recruter. À quelques kilomètres, le responsable d'un garage a ressorti sa banderole. Il y a trois ans, c’est grâce à cette méthode simple mais efficace qu’il a trouvé le mécanicien qui lui manquait. "Ça a marché", affirme-t-il. Il suffit de poursuivre sur la route pour constater que tous les secteurs recrutent. Il y a tant d’annonces qu’il devient difficile de se distinguer. Cette entreprise de menuiserie cherche depuis cinq mois des conducteurs de travaux, mais sans succès. "Ça fait une dizaine d’années que nous avons utilisé des banderoles. Au départ, ça marchait très bien, puis de moins en moins", explique le co-dirigeant de l’usine. En 2022, près de 46 000 projets de recrutement ont été enregistrés en Vendée, et tous les secteurs sont concernés. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec