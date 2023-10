Des banderoles pour recruter, c'est payant !

Cet artisan recrute et il affiche en grand depuis deux mois devant son entreprise. Et il n'est pas le seul dans cette zone industrielle. On compte cinq affiches sur 400 mètres de long, cette route s'apparente maintenant à un boulevard de petites annonces d'emploi. Alexis cherche depuis trois ans un marbrier, sans succès. Il mise désormais sur cette pancarte. Sur le rond-point d'en face, la technique fonctionne pour cette entreprise spécialisée dans la pose de fenêtres. Depuis l'installation de banderoles en mars dernier, les candidatures spontanées sont bien plus nombreuses. C'est un outil non négligeable, car cette communication à l'ancienne a permis à Serge d'embaucher une dizaine de personnes. Comme Nicolas, ce jeune homme a trouvé l'annonce par hasard. Avec un taux de chômage en dessous de 6%, la Bretagne et le Pays de la Loire connaissent une tension sur le marché du travail. Ici, tous les moyens sont bons pour recruter. TF1| Reportage M. Pirckher, A. Janssens