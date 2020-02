Des banquiers indépendants en milieu rural

La disparition des commerces est devenue le quotidien de beaucoup de villages. Plusieurs centaines d'agences bancaires ont également fermé entre 2014 et 2018 dans le pays. Pour lutter contre la désertification rurale, la Caisse d'Épargne veut mettre en place des correspondants de villages. Un projet inédit qui devrait voir le jour en Bretagne et dans les Pays de la Loire au mois de juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.