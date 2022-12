Des bars pas comme les autres : le bistrot brocante

Monter les quelques marches, c’est découvrir des trésors par milliers éparpillés dans chaque recoin. Un grenier où chacun tente tant bien que mal de dénicher un morceau du passé. Une ambiance feutrée à l’étage, parfois perturbée par le bruit du rez-de-chaussée. En effet, cette brocante est aussi un bistrot où l’on paie sa pile d’assiettes en même temps que son café. "C’est un café authentique qui n’amène que le sourire", affirme un client. Et le sourire, Emmanuelle Nohaïc l’a toujours aux lèvres, derrière son comptoir. Voilà 18 ans qu’elle a redonné vie à cette institution du village. Un dimanche par mois, il y a un rituel à Bulat-Pestivien (Côtes-d’Armor) : un vide-grenier réputé dans toute la région. Une aubaine pour le bistrot, mais Emmanuelle fait le choix de fermer boutique une trentaine de minutes pour alimenter sa brocante. Dans son grenier, les pièces qu’elle a chinées sont minutieusement réparties par couleur. Une mise en scène éphémère qui peut lui prendre beaucoup de temps. Côté bistrot, les clients continuent d’affluer. C’est un lieu hors du temps où se croisent au quotidien les trouvailles d’Emmanuelle et les sourires de ses clients fidèles. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Boisrobert, J. Denniel