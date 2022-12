Des bars pas comme les autres : le bistrot de la belle époque

La journée débute toujours avec un défilé de salutations et d'embrassades. Les clients forment un grand groupe d'amis. Derrière le comptoir, Denise connaît leur prénom et leurs habitudes. Stéphane, par exemple, est réglé comme une horloge. Peu de mots et beaucoup de rires. Le Cercle républicain est une deuxième maison pour les habitants. Le bar a 140 ans cette année. Les façades en feuille dense colorée témoignent de son passé. Durant la belle époque, c'était le local syndical des usines de céramiques alentours. Toujours là, les anciennes ouvrières se rappellent alors de bons souvenirs. Au comptoir, quand certains ne connaissent pas l'histoire du lieu, Denise leur offre une visite un peu mystérieuse dans les sous-sols poussiéreux. Les vieux bureaux semblent avoir été figés dans le temps à l'époque où la lutte syndicale était menée ici. Autour d'un buste de Marianne, les céramistes aiment se cultiver. Aujourd'hui, les jours de grande affluence sont le samedi et le dimanche pour le loto. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba, N. Carme