Des bars pas comme les autres, le bistrot des jumeaux

Sous le clocher de Calenzana (Haute-Corse) existe une institution où règne un esprit de liberté. Sur la façade du bar, un nom usé par le temps : Picciu, ce qui signifie "les jumeaux". Tout le monde ici connaît le lieu. Vous l'aurez compris, au comptoir, les clients sont des amis. Le bar est ouvert 7/7j, 365 jours par an, de huit heures du matin à minuit, voire plus. À la nuit tombée, l'ambiance monte. Pierre et Baby, les propriétaires du bar, sont d'après les clients "atypiques", "à part" et "exceptionnels". Les habitués viennent aussi pour leur dispute légendaire. Si le bar ne fait jamais à manger, une fois par semaine l'hiver, il y a le concours de belote contrée et son repas. Il n'est pas question de payer le plat unique et la charcuterie, les jumeaux invitent à la bonne franquette. Les clients en sont contents. "Ils sont tellement gentils et généreux", confie l'un d'eux. Se retrouver dans un décor simple, entre amis et dans la joie, c’est la recette du succès de Picciu, les jumeaux de Calenzana. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier