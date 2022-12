Des bars pas comme les autres, le terroir au comptoir

Au pied des montagnes, le bar Alfaro, café familial historique un peu particulier. Car en cette saison, Maïka la patronne, s'occupe de la traditionnelle pesée des petites brebis. Elle se fait par petits troupeaux, sur une machine d'époque. Ces brebis-là sont celles d'Isabelle et son fils venus spécialement aujourd'hui. Le jeune garçon est déjà très investi pour aider sa maman. La dernière brebis est pesée, il est en temps d'aller se mettre au chaud. Depuis près de 40 ans, le bar Alfaro est l'un des lieux de vie incontournables de la vallée, notamment pour les éleveurs. On y vient aussi pour parler des projets de la vallée ou se rappeler des bons souvenirs. Depuis quatorze ans, Maïka a repris l'affaire de ses parents qui avaient bâti l'établissement. Les agriculteurs, première clientèle du bar, sont en plein travail, et ils ont de quoi s'occuper cette saison. Élodie ne compte pas ses heures, les naissances sont nombreuses dans les bergeries. Grâce au lait des brebis, elle peut faire ses fromages fermiers. La cuisine comme le bar sont des lieux de rencontre pour la vallée, et sont voués à le rester. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier