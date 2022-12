Des bars pas comme les autres : une affaire de famille

Qu'est-ce qui fait battre le cœur des habitants de Ribes (Ardèche), petit bourg des Cévennes ? Son soleil qui réchauffe même en hiver, ses murs de pierre, ou un lieu avec lequel chaque matin ils ont rendez-vous ? "Ce matin, on descend faire nos courses, puis on discute et on boit un café", explique une habitante. Alors, suivons-les et poussons la porte du bistrot de "La Cueille". C'est le seul et unique commerce que les 260 habitants se partagent. "C'est la vie du village" ; "il nous rappelle beaucoup de souvenirs", rapportent les habitantes. Ce sont des souvenirs dans lesquels Emmanuel Cedat, le gérant, nous plonge. Ce bistrot, ce sont ses arrières grands-parents qui l'ont ouvert. Redonner le sourire à ce troquet centenaire fermé depuis 25 ans, c'était son destin. Sans oublier l'épicerie de Paulette où rien n'a changé, ni les produits, ni les horaires d'ouverture. Pour cela, il a changé de vie. Il a quitté la grande ville de Lyon (Rhône) pour retrouver le village de son enfance et ses habitants. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize