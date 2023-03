Des bateaux pour dire au revoir à l'hiver

Nous sommes à 500 km de la mer, pourtant, c'est une sacrée flottille qui s'est rassemblée au centre d'Epinal ce week-end. Ce sont une centaine de bateaux imaginés par des enfants, tous différents. "J'ai connu les Champs Golot comme c'était dans les caniveaux de la rue de la mairie", raconte un passant. Les Champs Golot sont une tradition très ancienne respectée chaque début de printemps. En effet, cela signifie champs qui coulent en patois vosgien. "On faisait dévaler les bateaux dans le village quand il y avait la fonte de la neige. Et pour fêter le printemps, on mettait de la mousse et des fleurs", explique une mère de famille. Aujourd'hui, c'est devenu un concours du bateau le plus orignal, mais toujours, comme jadis, construit avec des matériaux de récupération. Et contrairement à l'an passé, l'embarcation de Timéo et Maxence n'a pas coulé. Elle a même remporté le concours. Il reste un an aux autres participants pour préparer un nouveau bateau de Champs Golot. TF1 | Reportage V. Diestche, M. Doux