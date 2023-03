Des batiments publics vandalisés

L'incendie a duré quelques minutes, suffisamment pour endommager sérieusement la porte en bois du XVIIIe siècle et pour choquer profondément les Bordelais. "C'est un symbole de la république, (...) c'est insupportable", explique un habitant. Vers 20 heures, ce jeudi soir, une centaine de jeunes masqués s'en prend au portail de la mairie. Très organisé, le groupe entasse des déchets le long de la porte avant d'y mettre le feu. L'intervention rapide des pompiers limite les dégâts et permet au public d'accéder normalement à la cour d'honneur. "On abîme le patrimoine. Il va y en avoir pour 15 à 20 000 euros à réparer", confie Yves Simone, doyen des guides. Le maire de Bordeaux (Gironde) se montre plus pessimiste. La préfecture annonce l'arrestation de sept personnes en lien avec ces dégradations. "C'est la maison des Bordelais, c'est un symbole fort", rapporte Pierre Hurmic, maire (EELV) de Bordeaux. Le roi Charles devait emprunter ce porche mardi prochain. L'évènement de la nuit dernière a sans doute découragé les services de sécurité, la visite est reportée. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux, D. Bertaud