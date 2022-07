Des bénévoles aux côtés des soldats du feu épuisés

Les livraisons s’enchaînent, et à chaque fois, il y a la même chaîne humaine. Des vivres sont apportés par les commerçants des alentours. David Cuin, directeur du Super U, est venu avec un camion rempli d'eau, du coca, des produits riches en glucose. Dans ce gymnase, transformé en camp de base pour les soldats du feu, c’est tout un groupe de bénévoles qui s’active. Pour ces deux femmes, habitantes de la commune, venir prêter main-forte était une évidence. Sur les murs, des dessins et des petits mots pour afficher la reconnaissance des habitants. Après de longues heures de lutte, ils peuvent profiter d’un instant de répit, autour d’un café et surtout se reposer. En effet, le combat contre l’incendie va durer, c'est tout un défi pour le médecin qui doit veiller sur ses équipes. Dans la cuisine, on prépare les sandwichs à la chaîne. De quoi tenir ce vendredi après-midi qui s’annonce rude. Après quelques heures de pause, il faut déjà repartir. Beaucoup d’entre eux ne reviendront pas avant la nuit tombée. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Derre