Des bénévoles restaurent une station-service de la Nationale 7

Un coup de klaxon et un coup d'accélérateur pour rafraîchir la mémoire. Bien sûr, la Nationale 7 n'est plus celle que chantait Charles Trenet, mais elle a toujours des histoires à raconter. À la sortie de Roanne, la station-service du Coteau était à l'abandon depuis 1981. Des bénévoles passionnés de voitures de collection ont entrepris de la restaurer. Pour l'association, pas question de revendre de l'essence. C'est un patrimoine en péril qu'il faut sauvegarder. L'agglomération roannaise, propriétaire du terrain, avait envisagé de détruire le bâtiment, mais elle soutient aujourd'hui le projet. L'idée est de lui redonner l'allure qu'elle avait quand elle a ouvert en 1957 avec son architecture typique et sa flèche, signature de la marque Ozo. Il a fallu d'abord défricher le terrain tout autour et jusque sur le toit où les arbres avaient poussé. Avec les photos, on entre dans une histoire plus intime. Pascale Buson, marraine du projet, est un peu l'enfant de la station. Son père était le gérant. "Ma mère m'a dit qu'on a passé nos meilleures années ici. J'ai eu peur qu'elle disparaisse", raconte-t-elle.