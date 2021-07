Des bibliothèques éphémères installées sur le sable dans l'Hérault

Il suffit de lever le nez de son livre pour plonger dans la Méditerranée. Bercé par le bruit des vagues, on vient dans une paillote face à la mer pour lire ou écouter des histoires. Au programme : atelier de lecture pour un public de trois à dix ans. Captivés par les images qui défilent, les enfants se laissent embarquer par le récit. Pendant ce temps, les parents aussi s'évadent. À chacun son livre, il y en a pour tous les âges. Tous les amateurs de lecture peuvent en emprunter un à condition de le lire sur place, quitte à revenir les jours suivants pour le terminer. "Associer le plaisir de la plage et la lecture, c'est une très bonne idée" ; "Il y a plein de choix comme livre et c'est vraiment pas mal", lancent des lecteurs. Les touristes qui dévorent toujours leur livre de vacances sont ravis d'avoir un stock inépuisable à portée de main. À disposition également : la presse nationale, locale et des magazines. En effet, 2 000 livres de bibliothèque ont été soigneusement choisis pour plaire au plus grand nombre. C'est une bibliothèque gratuite, ouverte tous les jours jusqu'au 29 août pour baigner dans la culture, même à la plage.