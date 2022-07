Des blessés dans l’incendie d’un immeuble à Paris

Les flammes sont trop importantes. Impossible pour les pompiers de pénétrer dans l'immeuble. Et pourtant, il y a urgence. L'incendie gagne rapidement les quatre étages de l'immeuble. Il est huit heures passées, beaucoup d'habitants sont encore chez eux. C'est alors que Michèle a donné l'alerte. "Je suis remontée dans mon escalier pour frapper toutes les portes et dire aux gens de partir", confie-t-elle. Sammy dirige l'épicerie juste à côté de l'immeuble. L'incendie a débuté sous ses yeux. "C'était horrible. Il y a une fille qui a sauté par panique du troisième étage. On ne sait pas après ce qu'il s'est passé. Les pompiers l'ont pris en charge", raconte-t-il. Ce midi, le feu est circonscrit. Il y a eu deux blessés graves et sept blessés légers. C'est un bilan provisoire. "Il pourrait évoluer puisqu'on procède actuellement aux reconnaissances des appartements dans les étages", explique le lieutenant-colonel Claire Boët. Quant à l'origine de l'incendie, elle est pour l'heure indéterminée. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Souhait, T. Fribourg