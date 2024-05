Des blessés et des évacués après une explosion

Un appartement éventré en haut d'une résidence HLM de trois étages et des débris partout sur le sol. Il était 4h30 ce mardi soir quand l'explosion a retenti. Avec la force de l'explosion, la résidence s'est affaissée d'un étage. Son souffle a balayé plusieurs voitures et des vitres de la résidence pour personnes âgées, qui se trouvait juste en face. Le bilan fait état de trois blessés, dont un grièvement, un habitant coincé sous les décombres, héliporté en urgence à l'hôpital de Poitiers. Son pronostic vital est engagé. Les habitants de l'immeuble ont été accueillis dans une salle des fêtes, ils sont très choqués. "On était au premier étage. Il y a eu un éboulement, ça a détruit la baie vitrée. On s'est sauvé, on a sauvé notre fille, on a essayé de partir le plus rapidement possible. On a eu une sacrée chance", nous confie Benjamin Croizé, habitant de l'immeuble sinistré à Puilboreau (Charente-Maritime). Au total, 42 personnes vont devoir être relogées. L'immeuble est désormais inhabitable. Impossible de savoir quelle est l'origine de cette explosion pour le moment. L'hypothèse privilégiée, est celle d'une fuite de gaz. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau