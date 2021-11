Des blocages violents en Martinique

En Martinique, forces de l'ordre et émeutiers se font face dans un climat d'extrême tension. La nuit du jeudi, des tirs à balles réelles ont visé des journalistes, des policiers et des gendarmes. C'est une scène de guérilla urbaine où les voitures deviennent des boucliers. Dans une cité de Fort-de-France, une équipe d'intervention de la gendarmerie maintient les casseurs à distance par des tirs de grenade lacrymogène. Des individus cagoulés face aux gendarmes lourdement protégés, ils s'observent longuement dans un silence pesant. Des dizaines de barrages bloquent encore les routes. Le couvre-feu instauré sur l'île ne semble pas avoir calmé la colère. Bilan de la situation : au moins dix policiers ont été blessés cette nuit, un véhicule détruit lors d'un guet-apens, dix personnes interpellées depuis hier avec au moins l'une d'elles en possession d'une arme de guerre. Incendies, pillages et destructions. Voilà quatre jours que la Martinique s'embrase et certains barrages sont devenus des zones de non-droit où les rackets sont désormais la règle. Les émeutes ont causé cette nuit un premier accident mortel : une sortie de route d'un motard à l'entrée d'un barrage sauvage. TF1 | Reportage I. Bornacin, J Garro, G. Aguerre