Des boîtes remplies de cadeaux pour les plus démunis : la belle initiative de Pontarlier

Un peu de lecture, quelque chose à manger, des vêtements chauds... à glisser dans des boîtes à chaussures. Des cadeaux faits maison qui seront offerts aux plus démunis le soir de Noël. Elisa, 8 ans, tient à ajouter sa petite touche personnelle en donnant certaines de ses affaires. Puis un mot doux, écrit avec sa plus belle écriture. Y mettre un peu de soi. C'est l'idée de cette initiative solidaire que Céline Laspreses a voulu partager en famille. Le concept est facile à mettre en œuvre. Une fois emballés, les colis sont déposés dans un commerce partenaire. Les paquets seront ensuite redistribués aux personnes dans le besoin grâce à l'association "Travail et Vie". À Pontarlier, 200 boîtes ont déjà été collectées. Depuis son lancement, 378 000 vues ont été collectées par la publication initiale. Un geste qui a d'autant plus de sens en vue de la situation sanitaire, qui met les gens dans une précarité financière. Lancée dans d'autres villes, l'initiative prend de l'ampleur. Un élan de solidarité qui rappelle l'esprit de Noël.