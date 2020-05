Des bons d'achat pour soutenir les commerçants brestois avant leur réouverture

À Brest, les magasins ont gardé portes closes, mais certains commerçants peuvent recevoir des bons d'achat. Depuis deux semaines, les Brestois peuvent aider leurs commerces de proximité grâce à une cagnotte en ligne. Une initiative née de la collaboration entre la métropole de Brest, les commerçants et une plateforme de financement participative bretonne. Comment utilise-t-on ce site pour aider les commerces locaux ?