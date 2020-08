Des bons plans pour des fournitures moins chères

Selon la Confédération syndicale des familles, le budget consacré aux fournitures scolaires a bondi de 6,2% par rapport à 2019. Stylos, cahiers, règles... place à l'inventaire de ceux de l'année précédente pour lister tout ce qui peut être réutilisé. À Lille et à Tourcoing (Nord), les parents chassent les bons plans pour tenter de réduire la facture. Si certains optent pour les fournitures en vrac, d'autres choisissent les achats par lot ou encore les prix cassés sur internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.