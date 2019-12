Des boules en porcelaine de Limoges, un habillage d'exception pour les sapins de Noël

A Razès, en Haute-Vienne, se trouve l'Atelier du Blanc dirigé par Aurélie Vrignon. La société fabrique différentes sortes de décorations en porcelaine de Limoges y compris les boules de Noël. La conception de celles-ci nécessite des heures de travail et une attention particulière. Une passion que la céramiste a su développer au fil du temps. Elle a créé toute une collection d'objets à suspendre notamment des petites maisons, des étoiles ou encore des pommes de pin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.