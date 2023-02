Des boutiques s'invitent dans votre supermarché

Des rayons remplis de crèmes et de produits cosmétiques. Et comme dans une parapharmacie, les conseils d’une spécialiste. Cette scène se déroule pourtant au beau milieu d’un hypermarché. Une cliente s'en réjouit : "Ça nous permet d’avoir accès à des produits sans être obligé de ressortir". Une parapharmacie, des vêtements de la marque C&A et des jouets de la marque La Grande Récré. Depuis un an, ces trois boutiques ont élu domicile dans ce supermarché de Glisy (Somme). Pratique pour Christelle, en quête d’une casquette pour son fils. Et plus il y a de choix, plus on achète. À la caisse, le montant est donc parfois plus élevé, mais en venant ici, Jacques a résolu un autre problème : le parking. Les groupes Casino, Carrefour et Intermarché optent de plus en plus pour ces corners : jusqu’à sept dans certains magasins, soit plus de 20% de la surface non alimentaire. Et la stratégie paie. À la fin, tout le monde est gagnant. Ces espaces occupent 10% du magasin. D’autres marques pourraient bientôt s’installer ici durablement ou pour quelques mois seulement. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman