Des bus prioritaires à tous les carrefours

Vous avez un avion à prendre et vous n’êtes pas en avance ? Pas de panique, Walter Baragiotta va tout faire pour que vous arriviez à l’heure à l’aéroport. Avec son bus, à l’approche des carrefours, il a priorité sur les autres véhicules. À Toulouse, la navette qui dessert à l’aéroport expérimente un nouveau dispositif. Sur cette ligne, les carrefours sont équipés de capteurs nouvelle génération qui communiquent avec les bus. Les bus ont la priorité sur les autres véhicules depuis 2007 dans la Ville rose, mais cette nouvelle technologie devrait être plus performante. Walter a déjà constaté un gain de temps. "Sur une voie spécialement faite pour les bus, et avec plusieurs feux, je pense qu’on peut bien arriver gagneur à dix minutes", explique-t-il. Dix minutes qui peuvent être décisives quand on a un rendez-vous. De quoi convaincre les usagers de choisir le bus. À terme, l’ensemble du réseau toulousain devrait bénéficier de ce nouveau dispositif. Les bus iront plus vite, à condition bien sûr, de ne rencontrer aucun obstacle sur leur passage. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet