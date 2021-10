Des cabanons détruits au Cap-d'Ail dans les Alpes-Maritimes

A chaque coup de pelleteuse sur les cabanons, ce sont un peu des souvenirs de Nadia Bono-Zeppegno qui s'en vont. "Je suis très émue parce que c'est mes parents qui habitaient là, mes enfants ont été là. C'est très dur", confie-t-elle. Les petites cabanes de pêcheurs sont apparues sur la plage de la Mala au Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes), il y a plus de 100 ans. Les familles s'y retrouvaient pour manger une bouillabaisse et passer une journée à la plage. Les habitants étaient tous attachés à ces cabanons. La plage de la Mala n'est accessible qu'à pied ou par la mer. Elle est classée "espace remarquable et sensible". Depuis la construction des abris, la loi de protection du domaine maritime a évolué. Ces huit cabanons sont donc devenus illégaux. Ils seraient construits sur un domaine public maritime sans autorisation. Juste à côté, on démonte les restaurants de plage, mais seulement pour l'hiver. A terme, ils pourraient être détruits, ou pas. Le dossier est toujours en cours d'instruction.