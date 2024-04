Des cafards dans mon immeuble : comment agir ? Le 13H à vos côtés

Les cafards sont des insectes rampants. Ils prolifèrent grâce à trois éléments : l'humidité, la chaleur et les aliments. Dans une copropriété, quand on veut s'en débarrasser, il faut une opération globale. Sinon, cela ne fonctionne pas. Au niveau du coût, quand il y a des cafards dans les parties communes, c'est à la charge de la copropriété. Mais le problème dans le cas de Vita, c'est que l'un des habitants a refusé cette opération. Dans ce cas, on touche à une situation compliquée. En effet, le respect de la propriété privée dans l'Hexagone est fondamental. On n'entre pas comme cela dans le logement de quelqu'un sans son autorisation même pour désinsectiser. Ce que peut faire Vita, c'est de mobiliser le syndicat. Ce dernier peut jouer un rôle important sur ce dossier. Un autre acteur est aussi à mobiliser, il s'agit de la commune via son service d'hygiène. Pour faire évoluer la situation, il faut une action conjuguée. De plus, derrière ce manque d'hygiène, il y a forcément des situations humaines qui peuvent être délicates. T. Coiffier