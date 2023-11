Des campeurs évacués dans le Morbihan

La nuit a été courte, mais ils l’ont passée à l’abri et au sec. Une quarantaine de personnes ont été évacuées de deux campings de Ploemeur hier soir, avant que la tempête ne frappe le Morbihan. Des arbres sont tombés partout sur la commune, barrant des routes et coupant des fils électriques. Le maire demande à ses administrés de rester prudents et de rester chez eux encore ce jeudi. Certaines rafales ont dépassé les 150 km/h dans le Morbihan. À Arzon, le toit d’un restaurant s’est envolé. Les habitants ont découvert les dégâts au réveil. Martine n’a plus de clôture. Fabrice, lui, essaie de déblayer les branches dans son jardin. Un arbre est tombé et a fauché tous les fils électriques. "À partir d’ici jusqu’à je ne sais où, toutes les maisons sont privées de l’électricité. Heureusement, on avait anticipé avec des bougies et des lampes de poche", raconte-t-il. Ils sont loin d’être les seuls. En fin de matinée, plus de 150 000 foyers étaient encore privés d’électricité rien que dans le Morbihan. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, N. Hesse