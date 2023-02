Des cartes de fidélité toujours plus généreuses ?

Gisèle ne fait jamais ses courses sans catalogue. Elle regarde en priorité les promotions auxquelles elle a droit grâce à sa carte de fidélité. Cette dernière séduit de plus en plus de consommateurs en cette période d'inflation. Les enseignes le savent et font tout pour attirer. Certaines font des réductions beaucoup plus importantes qu'avant, sur 1 800 produits de sa propre marque, grâce à la carte du magasin. Les offres sont toujours plus nombreuses, mais ces programmes de fidélité sont-ils pour autant plus généreux qu'avant l'inflation ? "On constate sur 2022 que les enseignes ne sont pas plus généreuses sur les promotions mises en avant sur leur programme de fidélité. L'inflation fait que le consommateur va de toute façon devoir chercher une réduction quelle qu'elle soit", explique Virginie Brunet, experte de la grande distribution. Proposer des réductions à ses clients est indispensable pour faire face à la concurrence. Une enseigne de sport a même décidé de relancer sa carte de fidélité il y a un an et demi. Elle promet désormais des avantages immédiats pour les clients. C'est une formule gagnante pour les grandes enseignes. En 2022, le chiffre d'affaires lié aux cartes de fidélité a augmenté de plus de 18%. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Delsol