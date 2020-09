Des cas de maltraitance mis au jour dans un Ehpad de l'Aveyron

À Onet-le-Château (Aveyron), des résidents de l'Ehpad "La Rossignole" auraient subi pendant plus de neuf mois une maltraitance psychologique, notamment des privations de nourritures. Onze salariés de l'unité Alzheimer s'échangeaient sur un réseau social privé des photos de personnes âgées dans des situations humiliantes avec des commentaires méprisants. Les familles des concernés, qui ont perdu confiance, ont porté plainte. Le procureur de la République a été saisi et une enquête est en cours.