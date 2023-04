Des centaines de civils évacués en urgence du Soudan

Après des jours d'angoisse, ils sont en sécurité, accueillis par l'armée française. Depuis dimanche, plus de 400 personnes de tous âges ont été évacués, depuis le Soudan jusqu'à cette base aérienne des forces françaises de Djibouti. Il y a des ressortissants européens, américains et français. Parmi eux figure Nicolas. Nous l'avons joint juste avant son départ du Soudan, il était alors confiné dans un appartement. Désormais en sécurité, l'homme attend son retour dans l'Hexagone. Voilà la ville qu'il a quittée : Khartoum, la capitale soudanaise. Depuis neuf jours, en proie à des violents combats entre l'armée du général Abdel Fattah Al-Burhane et son adjoint le général Mohamed Hamdane Daglo devenu son rival à la tête de paramilitaire. Pour évacuer ses ressortissants, l'Hexagone a pris contact avec les deux camps. Une opération à haut risque. Selon la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, les dernières évacuations pourraient avoir lieu ce lundi soir pour échapper à ces combats qui ont déjà fait des centaines de morts. TF1 | Reportage E. Lefebvre; T. Misrachi, V. Topenot