Des centaines de salariés au chômage technique

Nettoyer, effacer les traces le plus vite possible. Depuis tôt ce mercredi matin, les salariés d’une imprimerie s’entraident et tentent de remettre en état leur entreprise. Au sol, un mélange de boue et d’huile. Le patron traverse un chemin de palette pour ne pas glisser. L’eau a détruit une grande partie des journaux. Elle a touché les câbles aussi. Les rotatives ne fonctionnent plus. Il faudra attendre plusieurs semaines avant un redémarrage. "Pour trouver les pièces, ce n’est pas toujours facile. Mais ça signifie un très gros chantier. Le nettoyage des sols, c’est un chantier de cinq jours. Le nettoyage des machines, c’est 50 jours", explique Marc Leroy, directeur de l’imprimerie SIB. Le patron va faire appel à des sociétés extérieures pour décontaminer et réparer. Le préjudice pourrait être important. Dans la zone industrielle, beaucoup d’entreprises ont été touchées. Une usine de réparation de téléphone est à l’arrêt. Les 400 salariés sont au chômage partiel. Dans l’imprimerie, entre 90 et 100 salariés sur 150 sont dans la même situation. Ils craignent pour leur avenir et celui de leur entreprise. Tous scrutent la météo par peur de reconnaître de nouvelles crues. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Ragazzi