Des centres de colonies proposent des "vacances apprenantes" aux enfants

L'opération "vacances apprenantes" est un dispositif financé en grande partie par l'État. Le but est de lutter contre le décrochage scolaire lié au confinement. A Vesoul (Haute-Saône), des enfants membres d'une colonie ont pu en bénéficier. Chaque matin, les animateurs abordent avec eux des notions scolaires toujours de manière ludique. En s'amusant, ceux-ci se réhabituent à suivre des consignes après des mois sans école.